В Башкирии завершились поиски пропавшего дайвера
14:26, 16 фев 2025
В Башкирии завершились поиски подводного охотника, пропавшего на реке Белой в Мелеузовском районе. Тело мужчины нашли спустя три дня после трагедии. О случившемся сообщил глава Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
42-летний охотник нырял вместе с другом в ночь на 14 февраля. В два часа ночи напарник связался со спасателями и сообщил о происшествии. Водолазы за несколько дней обследовали более 2 тысячи квадратных метров дна и 15 километров берегов, пока не обнаружили тело подо льдом в 300 метрах от места погружения.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Кирилл Первов
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