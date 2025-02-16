В Башкирии завершились поиски пропавшего дайвера

14:26, 16 фев 2025

В Башкирии завершились поиски подводного охотника, пропавшего на реке Белой в Мелеузовском районе. Тело мужчины нашли спустя три дня после трагедии. О случившемся сообщил глава Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

42-летний охотник нырял вместе с другом в ночь на 14 февраля. В два часа ночи напарник связался со спасателями и сообщил о происшествии. Водолазы за несколько дней обследовали более 2 тысячи квадратных метров дна и 15 километров берегов, пока не обнаружили тело подо льдом в 300 метрах от места погружения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Кирилл Первов