В Уфе студентка хотела заказала возлюбленному проститутку и попалась на удочку аферистов
14:35, 16 фев 2025
В Уфе студентка решила сделать своему бойфренду экстравагантный подарок на День святого Валентина, но попала в лапы мошенников. О первом в Башкирии случае такого развода сообщает телеграм-канал Moshki.
Девушка нашла в сети анкету "жрицы любви" и решила заказать её услуги для своего возлюбленного.
При созвоне "профессионалка" начала раскручивать клиентку на деньги: сначала предоплата, потом какая-то страховка, а под конец — "платёж не прошёл, давайте ещё разок". Наша героиня послушно переводила деньги, пока карта не опустела.
Когда же уфимка потребовала вернуть своё кровное, к чату подключился "менеджер" с угрозами. Тут-то до студентки и дошло, что это мошенники. Пришлось писать заявление в полицию.
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Автор: Семен Подгорный
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