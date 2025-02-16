В Уфе студентка хотела заказала возлюбленному проститутку и попалась на удочку аферистов

14:35, 16 фев 2025

В Уфе студентка решила сделать своему бойфренду экстравагантный подарок на День святого Валентина, но попала в лапы мошенников. О первом в Башкирии случае такого развода сообщает телеграм-канал Moshki.

Девушка нашла в сети анкету "жрицы любви" и решила заказать её услуги для своего возлюбленного.

При созвоне "профессионалка" начала раскручивать клиентку на деньги: сначала предоплата, потом какая-то страховка, а под конец — "платёж не прошёл, давайте ещё разок". Наша героиня послушно переводила деньги, пока карта не опустела.

Когда же уфимка потребовала вернуть своё кровное, к чату подключился "менеджер" с угрозами. Тут-то до студентки и дошло, что это мошенники. Пришлось писать заявление в полицию.

Автор: Семен Подгорный