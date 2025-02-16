Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе студентка хотела заказала возлюбленному проститутку и попалась на удочку аферистов

В Уфе студентка хотела заказала возлюбленному проститутку и попалась на удочку аферистов

14:35, 16 фев 2025

В Уфе студентка решила сделать своему бойфренду экстравагантный подарок на День святого Валентина, но попала в лапы мошенников. О первом в Башкирии случае такого развода сообщает телеграм-канал Moshki.

Девушка нашла в сети анкету "жрицы любви" и решила заказать её услуги для своего возлюбленного.

При созвоне "профессионалка" начала раскручивать клиентку на деньги: сначала предоплата, потом какая-то страховка, а под конец — "платёж не прошёл, давайте ещё разок". Наша героиня послушно переводила деньги, пока карта не опустела.

Когда же уфимка потребовала вернуть своё кровное, к чату подключился "менеджер" с угрозами. Тут-то до студентки и дошло, что это мошенники. Пришлось писать заявление в полицию.

В Башкирии мошенники оформили кредиты на учительницу, взломав её данные через вредоносную ссылку

Читайте также:

В Башкирии мошенники оформили кредиты на учительницу, взломав её данные через вредоносную ссылку
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мошенники
Читайте также

В Уфе 17-летняя студентка на электросамокате попала под колеса автомобиля
Происшествия в Башкирии
В Уфе 17-летняя студентка на электросамокате попала под колеса автомобиля
Пожилая уфимка перевела мошенникам все свои сбережения
Человек и закон в Башкирии
Пожилая уфимка перевела мошенникам все свои сбережения
В Башкирии подросток пытался убить нового парня своей бывшей, но упал на голову и умер
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток пытался убить нового парня своей бывшей, но упал на голову и умер
В Башкирии мошенники оформили кредиты на учительницу, взломав её данные через вредоносную ссылку
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мошенники оформили кредиты на учительницу, взломав её данные через вредоносную ссылку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok