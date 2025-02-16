В Башкирии пропала 16-летняя девушка в белой куртке

14:49, 16 фев 2025

В Башкирии вторые сутки ищут пропавшую школьницу — сообщение об её исчезновении поступило от поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

В Иглино пропал подросток. 16-летняя Диана Хасанова ушла из дома 15 февраля. Родные не могут до неё дозвониться, а знакомые не видели её со вчерашнего дня.

Приметы Дианы: стройная девушка ростом 170 см, волосы каштановые, глаза зелёные. В день исчезновения была одета по-зимнему: белая куртка, рубашка в бело-голубую клетку, джинсы и кроссовки бело-зелёного цвета.

Поисковики сообщают — нужны добровольцы для поисков. Если вы видели девушку или знаете, где она может находиться, срочно звоните на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети