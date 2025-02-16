Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В башкирской деревне сгорели дом, машина и хозяин

В башкирской деревне сгорели дом, машина и хозяин

22:23, 16 фев 2025

В селе Бурангулово (Абзелиловский район Башкирии) пламя уничтожило частный дом и припаркованную рядом "семёрку". Страшная находка ждала спасателей на пепелище — тело 69-летнего владельца постройки.

Как сообщили в республиканском МЧС, на место оперативно прибыли добровольная пожарная дружина и сотрудники ведомства. Несмотря на все усилия, спасти имущество не удалось — деревянный дом и ВАЗ-2107 полностью сгорели.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Специалисты выясняют, что привело к трагедии. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Уфе потушили пожар в здании бывшего Северного автовокзала

Читайте также:

В Уфе потушили пожар в здании бывшего Северного автовокзала
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район пожар в Абзелиловском районе
Читайте также

В Белорецком районе Башкирии мужчина погиб при пожаре в бытовке
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе Башкирии мужчина погиб при пожаре в бытовке
В деревне Вавилово под Уфой сгорел частный дом: есть жертвы
Происшествия в Башкирии
В деревне Вавилово под Уфой сгорел частный дом: есть жертвы
В Башкирии сгорел частный дом, погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сгорел частный дом, погибла женщина
В МЧС Башкирии сообщили подробности пожара в сельском сарае
Происшествия в Башкирии
В МЧС Башкирии сообщили подробности пожара в сельском сарае


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok