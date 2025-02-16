В башкирской деревне сгорели дом, машина и хозяин
22:23, 16 фев 2025
В селе Бурангулово (Абзелиловский район Башкирии) пламя уничтожило частный дом и припаркованную рядом "семёрку". Страшная находка ждала спасателей на пепелище — тело 69-летнего владельца постройки.
Как сообщили в республиканском МЧС, на место оперативно прибыли добровольная пожарная дружина и сотрудники ведомства. Несмотря на все усилия, спасти имущество не удалось — деревянный дом и ВАЗ-2107 полностью сгорели.
Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Специалисты выясняют, что привело к трагедии. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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