В башкирской деревне сгорели дом, машина и хозяин

22:23, 16 фев 2025

В селе Бурангулово (Абзелиловский район Башкирии) пламя уничтожило частный дом и припаркованную рядом "семёрку". Страшная находка ждала спасателей на пепелище — тело 69-летнего владельца постройки.

Как сообщили в республиканском МЧС, на место оперативно прибыли добровольная пожарная дружина и сотрудники ведомства. Несмотря на все усилия, спасти имущество не удалось — деревянный дом и ВАЗ-2107 полностью сгорели.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Специалисты выясняют, что привело к трагедии. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ