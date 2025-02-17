В Башкирии супружеская пара погибла по дороге в свадебное путешествие

12:03, 17 фев 2025

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса. По информации республиканской ГИБДД, трагедия случилась на трассе Уфа — Оренбург.

Opel Astra на полном ходу влетел в рейсовый автобус Yutong, следовавший из Уфы в Кумертау. За рулём иномарки находился 60-летний мужчина, рядом сидела его 50-летняя супруга — оба скончались на месте до приезда медиков.

По данным издания "Башинформ", эта поездка должна была стать началом их медового месяца — пара недавно сыграла свадьбу и направлялась в аэропорт, чтобы улететь в Турцию.

В автобусе находилось 10 пассажиров — все они отделались лёгким испугом. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ