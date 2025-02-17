В Башкирии супружеская пара погибла по дороге в свадебное путешествие
12:03, 17 фев 2025
В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса. По информации республиканской ГИБДД, трагедия случилась на трассе Уфа — Оренбург.
Opel Astra на полном ходу влетел в рейсовый автобус Yutong, следовавший из Уфы в Кумертау. За рулём иномарки находился 60-летний мужчина, рядом сидела его 50-летняя супруга — оба скончались на месте до приезда медиков.
По данным издания "Башинформ", эта поездка должна была стать началом их медового месяца — пара недавно сыграла свадьбу и направлялась в аэропорт, чтобы улететь в Турцию.
В автобусе находилось 10 пассажиров — все они отделались лёгким испугом. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства аварии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
На трассе Нефтекамск-Уфа в Башкирии перевернулся пассажирский автобус
Происшествия в Башкирии
Автобус с 18 пассажирами вылетел в кювет на трассе Уфа-Оренбург под Кумертау
Происшествия в Башкирии
Под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру
---
Смертельное ДТП в Башкирии: автобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина-водитель