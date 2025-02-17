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В Башкирии за сутки в пожарах пострадали три человека

В Башкирии за сутки в пожарах пострадали три человека

14:31, 17 фев 2025

В Башкортостане за минувшие сутки произошла серия пожаров, в результате которых пострадали три человека. Об этом сообщает республиканское МЧС. Самый серьёзный инцидент случился в столице региона.

На проспекте Дружбы народов в Уфе пламя охватило сразу несколько объектов. В считанные минуты огонь перекинулся с металлического вагончика на заброшенный дом с пристройкой, а затем добрался до припаркованных рядом "девятки" и "Иж-Комби". В результате происшествия серьёзно пострадали 46-летняя женщина и 58-летний мужчина — оба сейчас находятся под наблюдением врачей.

Не успели пожарные расчёты перевести дух, как поступил новый вызов — на этот раз из Белорецка. В частном доме загорелся тамбур — пожар охватил полквадрата дощатого пола. В этом инциденте пострадала 50-летняя хозяйка, получившая ожоги.

По данным ведомства, за выходные в регионе произошло 46 пожаров, унесших жизни двух мужчин. Спасатели также 31 раз выезжали на ДТП и один раз на происшествие на воде.

В башкирской деревне сгорели дом, машина и хозяин

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа пожар в Уфе Белорецк пожар в Белорецке
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