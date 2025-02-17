В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии

14:40, 17 фев 2025

В Уфе во дворе дома №16 по улице Бехтерева образовался провал грунта. Об инциденте, произошедшем 17 февраля, сообщило городское Управление гражданской защиты.

Жильцы забили тревогу, обнаружив яму прямо у себя во дворе. И неспроста — неделю назад здесь уже работали аварийщики, устраняя утечку. Теперь земля буквально ушла из-под ног.

На место оперативно прибыли специалисты УГЗ и "Уфаводоканала". Территорию вокруг опасного участка уже огородили, в ближайшее время коммунальщики займутся засыпкой провала.

В УГЗ заверили — беспокоиться не о чем. Жилым домам ничего не угрожает, пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится под пристальным контролем городских служб.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы