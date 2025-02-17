В Уфе водитель ЗАЗ протаранил «Ниссан» и отказался дуть в трубочку
15:07, 17 фев 2025
На улице Сосновской в Уфе произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек. По информации городской Госавтоинспекции, инцидент случился 16 февраля.
42-летний водитель «Шанса» не разъехался со встречным Nissan Tiida. В итоге — лобовое столкновение. Самое печальное, что пострадала ни в чем не повинная пассажирка «японца». 41-летнюю женщину увезли в больницу — у нее переломы.
Виновник ДТП наотрез отказался проходить проверку на алкоголь. Теперь ему грозит несколько административных наказаний.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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