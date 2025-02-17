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В Уфе психопат избил школьниц в подъезде и пытался их похитить

В Уфе психопат избил школьниц в подъезде и пытался их похитить

20:11, 17 фев 2025

Жуткий инцидент произошёл в одном из жилых домов на улице Зорге в Уфе. Неизвестный мужчина напал на двух школьниц прямо в подъезде. Об этом сообщает telegram-канал "Честный репортаж".

Девочки возвращались после чаепития у подруги, когда на них неожиданно набросился незнакомец. Одной из школьниц он разбил губу, вторую — пнул ногой. Злоумышленник даже попытался утащить одну из пострадавших, но его спугнули соседи, вышедшие на шум из квартир.

Пострадавшие были доставлены в больницу для фиксирования побоев. В ближайшее время они дадут показания сотрудникам полиции. Личность нападавшего устанавливается.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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