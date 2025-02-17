В Уфе психопат избил школьниц в подъезде и пытался их похитить
20:11, 17 фев 2025
Жуткий инцидент произошёл в одном из жилых домов на улице Зорге в Уфе. Неизвестный мужчина напал на двух школьниц прямо в подъезде. Об этом сообщает telegram-канал "Честный репортаж".
Девочки возвращались после чаепития у подруги, когда на них неожиданно набросился незнакомец. Одной из школьниц он разбил губу, вторую — пнул ногой. Злоумышленник даже попытался утащить одну из пострадавших, но его спугнули соседи, вышедшие на шум из квартир.
Пострадавшие были доставлены в больницу для фиксирования побоев. В ближайшее время они дадут показания сотрудникам полиции. Личность нападавшего устанавливается.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе неизвестный выстрелил в девочку из пневматики
Происшествия в Башкирии
Уфимец протащил по лестнице полуголую мать и напал на соседку
Происшествия в Башкирии
Мужчина пытался похитить девочку средь бела дня в Башкирии - видео
Происшествия в Башкирии
В Минздраве Башкирии рассказали о самочувствии девочек, которых изрезала ножом 13-летняя одноклассница