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70 пассажиров чуть не сгорели заживо в автобусе в Башкирии

70 пассажиров чуть не сгорели заживо в автобусе в Башкирии

11:15, 18 фев 2025

Экстренная эвакуация пассажиров произошла сегодня в Салавате, где загорелся автобус "НефАЗ" прямо во время движения по улице Первомайская. По данным республиканского МЧС, в салоне находились 70 человек.

Языки пламени вырвались из моторного отсека, но пассажирам повезло — все успели выскочить до того, как огонь разгорелся. Прибывшие на место спасатели быстро справились с возгоранием, площадь которого составила полквадрата. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Пожарные и спасатели городского отряда оперативно локализовали пламя. Причины возгорания выясняются.

В Башкирии загорелся пассажирский автобус с людьми

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салават пожар в Салавате
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