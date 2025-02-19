На кладбище в Уфе с мужчиной случилось необычное ЧП
09:09, 19 фев 2025
В Уфе пьяный мужчина заблудился на кладбище и не мог найти выход. Инцидент произошел 18 февраля вечером на Северном кладбище в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Странный случай произошёл на погосте Уфы — местный житель умудрился потеряться среди могил. В Систему-112 поступил тревожный сигнал: мужчина не может сориентироваться и найти выход с территории Северного кладбища.
Пока спасатели готовились к поискам потерявшегося, ситуация разрешилась сама собой — незадачливый посетитель места упокоения всё-таки нашёл дорогу. Как выяснилось позже, причиной происшествия стало изрядное подпитие горе-путешественника.
Автор: Семен Подгорный
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