В Башкирии буровая установка насмерть травмировала рабочего
11:47, 19 фев 2025
Трагедия на производстве унесла жизнь 54-летнего специалиста — в Стерлитамаке погиб машинист буровой установки. О случившемся 17 февраля сообщила Гострудинспекция Башкирии.
Всё произошло в считанные секунды. Рабочий устанавливал штангу в буровой замок, когда оборудование внезапно включилось. Мощный механизм начал вращаться, нанеся мужчине смертельные травмы — спасти его не удалось.
Сейчас на месте работают инспекторы труда. Им предстоит разобраться в причинах трагедии и выяснить, кто допустил роковую ошибку в системе безопасности. Проверка продолжается, подробности устанавливаются.
Автор: Семен Подгорный
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