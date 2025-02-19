В Башкирии буровая установка насмерть травмировала рабочего

11:47, 19 фев 2025

Трагедия на производстве унесла жизнь 54-летнего специалиста — в Стерлитамаке погиб машинист буровой установки. О случившемся 17 февраля сообщила Гострудинспекция Башкирии.

Всё произошло в считанные секунды. Рабочий устанавливал штангу в буровой замок, когда оборудование внезапно включилось. Мощный механизм начал вращаться, нанеся мужчине смертельные травмы — спасти его не удалось.

Сейчас на месте работают инспекторы труда. Им предстоит разобраться в причинах трагедии и выяснить, кто допустил роковую ошибку в системе безопасности. Проверка продолжается, подробности устанавливаются.

Автор: Семен Подгорный