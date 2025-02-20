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Пенсионер получил тяжелые ожоги при пожаре в Башкирии

Пенсионер получил тяжелые ожоги при пожаре в Башкирии

09:48, 20 фев 2025

В Башкирии произошёл серьёзный пожар — об этом сообщают в региональном МЧС. В деревне Заитово Аургазинского района загорелся деревянный дом, где проживал 72-летний мужчина.

Пенсионер успел выбраться из полыхающего здания, его одежда уже была в огне. Благодаря быстрой реакции соседа, который помог потушить горящую одежду, удалось избежать самого страшного. Пострадавшего с тяжёлыми ожогами экстренно доставили в больницу.

На место оперативно прибыли добровольцы и спасатели МЧС, которые локализовали возгорание в доме площадью 48 квадратов. Дознаватели склоняются к версии, что причиной ЧП стала банальная неосторожность при курении.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Аургазинский район пожар в Аургазинском районе
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