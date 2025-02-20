Две машины перевернулись в Башкирии за вечер

10:43, 20 фев 2025

Два серьезных ДТП с опрокидыванием машин произошли вечером на дорогах Башкирии. Об этом сообщают республиканские спасательные службы.

Geely Atlas и пятеро пострадавших — такой итог первой аварии на трассе Белорецк-Отнурок. Иномарка не справилась с управлением и улетела в кювет, перевернувшись на крышу. Из всех пассажиров только один мужчина серьезно травмировался — у него повреждение ноги. Спасатели оказали первую помощь и передали пострадавшего медикам. Остальные участники происшествия отделались легким испугом и от госпитализации отказались.

Куда печальнее закончилась история в Салаватском районе. Недалеко от села Аркаулово Lada Priora тоже не удержалась на дороге. В салоне находились двое мужчин. Один погиб прямо на месте, второго успели спасти медики ещё до приезда спасательной бригады.

Спасатели, прибывшие на место трагедии, первым делом обесточили автомобиль, отключив аккумулятор — это стандартная процедура для предотвращения возможного возгорания. В обоих случаях причины ДТП пока выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС