Пьяные подруги устроили дебош на вокзале в Уфе

14:31, 20 фев 2025

В зале ожидания железнодорожного вокзала Уфы две нетрезвые жительницы Башкирии устроили дебош. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

Две подруги (24 и 26 лет) решили провести время до отправления поезда за распитием спиртных напитков. В результате женщины начали вести себя агрессивно прямо на втором этаже вокзала. Другие пассажиры с тревогой наблюдали, как нетрезвая пара устроила настоящий беспорядок с криками, потасовкой и нецензурной бранью.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались успокоить разбушевавшихся женщин, но в ответ получили поток оскорблений. Особенно агрессивно вела себя 26-летняя уроженка Гафурийского района — она не только выражалась нецензурно, но и проявляла физическую агрессию, отталкивала сотрудников правоохранительных органов и угрожала им расправой.

Закончилось все закономерно: на обеих составили административные протоколы, а агрессивная 26-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела.

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Автор: Семен Подгорный