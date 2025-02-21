В Башкирии водитель на автомобиле умершего владельца пытался скрыться от полиции

14:58, 21 фев 2025

Погоня со стрельбой произошла на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит в Салаватском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Башкортостана.

20-летний молодой человек мчался на ВАЗ-2110, который, как выяснилось, был зарегистрирован на умершего владельца. На требование полицейских остановиться водитель только увеличил скорость.

Преследование могло закончиться трагически — нарушитель выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации. Инспекторам пришлось применить табельное оружие — сначала предупредительный выстрел, затем по колесам. Только таким способом удалось остановить нарушителя.

Выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения. В результате на него составили 10 административных протоколов за выезд на встречную полосу, опасное вождение, управление неисправным автомобилем и неповиновение сотрудникам полиции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео