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В Башкирии водитель на автомобиле умершего владельца пытался скрыться от полиции

В Башкирии водитель на автомобиле умершего владельца пытался скрыться от полиции

14:58, 21 фев 2025

Погоня со стрельбой произошла на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит в Салаватском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Башкортостана.

20-летний молодой человек мчался на ВАЗ-2110, который, как выяснилось, был зарегистрирован на умершего владельца. На требование полицейских остановиться водитель только увеличил скорость.

Преследование могло закончиться трагически — нарушитель выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации. Инспекторам пришлось применить табельное оружие — сначала предупредительный выстрел, затем по колесам. Только таким способом удалось остановить нарушителя.

Выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения. В результате на него составили 10 административных протоколов за выезд на встречную полосу, опасное вождение, управление неисправным автомобилем и неповиновение сотрудникам полиции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Салаватский район
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