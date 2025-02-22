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В Уфе разыскивают педофила: мужчина напал на девочку в общежитии

В Уфе разыскивают педофила: мужчина напал на девочку в общежитии

18:20, 22 фев 2025

В Уфе правоохранительные органы разыскивают мужчину 50-60 лет, подозреваемого в сексуальном насилии над девятилетней школьницей. Инцидент произошел 20 февраля около 10:00 в общежитии на улице Блюхера. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По имеющимся данным, неизвестный злоумышленник обманным путем привел ребенка в одну из комнат общежития, где совершил действия сексуального характера. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску подозреваемого. Официальные комментарии от МВД по Башкирии и Следственного управления СКР по региону пока не поступали - ведомства получили соответствующие запросы от журналистов и готовят ответы.

Поиски преступника продолжаются. Правоохранительные органы просят граждан проявлять бдительность и сообщать любую информацию о подозрительных лицах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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