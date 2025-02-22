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Мать убила шестимесячную дочь из-за ночного плача в Башкирии

Мать убила шестимесячную дочь из-за ночного плача в Башкирии

18:33, 22 фев 2025

В Благовещенске произошло убийство — 27-летняя женщина лишила жизни собственную шестимесячную дочь. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Младенец не давал матери покоя всю ночь — плакал и капризничал. Женщина не справилась с эмоциями: в приступе ярости она с силой надавила на ребёнка рукой. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — девочка скончалась.

Утром сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую и доставили в отделение. На судебном заседании обвиняемая вместе с защитником просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отклонил их ходатайство.

Теперь обвиняемая проведёт как минимум два месяца в следственном изоляторе — до 19 апреля. Расследование дела продолжается. За убийство малолетнего ребёнка ей грозит длительный срок лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенск убийство
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