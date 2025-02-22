В загородном доме под Уфой произошел смертельный пожар
18:42, 22 фев 2025
В поселке Юматово Уфимского района в каркасном дачном доме при пожаре обнаружили тело 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила пресс-служба Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.
Специалисты установили личность погибшего, однако его имя в интересах следствия пока не разглашается. На месте происшествия работают следователи ведомства - они устанавливают причины возгорания и обстоятельства случившегося. По факту гибели человека организована проверка.
В регионе это не первый случай пожара с летальным исходом за последний период. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно на дачных участках.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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