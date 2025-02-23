В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в собственном доме
15:57, 23 фев 2025
В деревне Орловка Кармаскалинского района Башкирии обнаружили тело 69-летнего мужчины во время тушения пожара. О трагедии, произошедшей 22 февраля, сообщает республиканский Госкомитет по ЧС.
На сигнал о возгорании оперативно среагировали огнеборцы из села Булгаково. Прибыв на место, пожарные приступили к ликвидации пламени. В ходе тушения спасатели обнаружили безжизненное тело хозяина дома 1954 года рождения.
В настоящий момент эксперты Госкомитета РБ по ЧС проводят расследование, чтобы установить точные причины возникновения пожара и все обстоятельства случившегося. Специалисты тщательно изучают детали происшествия, унесшего жизнь пожилого сельчанина.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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