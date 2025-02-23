Подросток и мужчина получили ожоги при работе с резаком в Башкирии
17:42, 23 фев 2025
В деревне Сейтяково Балтачевского района произошёл взрыв газовоздушной смеси при проведении работ в гараже. Инцидент случился 23 февраля, сообщает региональное управление МЧС Башкирии.
Всё произошло в частном гараже на улице Гареева. Мужчина и 17-летний подросток работали с газовым резаком, когда внезапно прогремел хлопок. В одно мгновение на пострадавших вспыхнула одежда — они получили серьёзные ожоги.
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Обоих пострадавших экстренно госпитализировали в местную больницу. Сейчас врачи борются за их жизни.
На месте работают эксперты, которые устанавливают точные причины произошедшего. Предварительная версия — нарушение техники безопасности при проведении газорезательных работ.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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