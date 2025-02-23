Металлическая труба насмерть придавила вахтовика из Башкирии

21:44, 23 фев 2025

Трагедия произошла на строительной площадке в Нефтеюганске, где 36-летний вахтовик из Башкирии Артур Сайфуллин погиб при проведении монтажных работ. О происшествии сообщает издание Уфановости.

Роковой инцидент случился во время установки оборудования — тяжелая металлическая труба сорвалась с высоты, нанеся рабочему смертельные травмы. В родном селе Верхние Киги состоялась церемония прощания с погибшим. Без отца остались трое маленьких детей.

"Самый добрый и светлый человек" — так отзываются о нем близкие.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети