Металлическая труба насмерть придавила вахтовика из Башкирии
21:44, 23 фев 2025
Трагедия произошла на строительной площадке в Нефтеюганске, где 36-летний вахтовик из Башкирии Артур Сайфуллин погиб при проведении монтажных работ. О происшествии сообщает издание Уфановости.
Роковой инцидент случился во время установки оборудования — тяжелая металлическая труба сорвалась с высоты, нанеся рабочему смертельные травмы. В родном селе Верхние Киги состоялась церемония прощания с погибшим. Без отца остались трое маленьких детей.
"Самый добрый и светлый человек" — так отзываются о нем близкие.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Рухнуло и убило: в Уфе раскрыли подробности гибели строителя на объекте
Происшествия в Башкирии
Строитель разбился насмерть на объекте в Уфе
Происшествия в Башкирии
В Гострудинспекции Башкирии сообщили новые подробности гибели работников стройки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на стройке погиб каменщик, сорвавшись с 9 этажа