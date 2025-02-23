Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Металлическая труба насмерть придавила вахтовика из Башкирии

Металлическая труба насмерть придавила вахтовика из Башкирии

21:44, 23 фев 2025

Трагедия произошла на строительной площадке в Нефтеюганске, где 36-летний вахтовик из Башкирии Артур Сайфуллин погиб при проведении монтажных работ. О происшествии сообщает издание Уфановости.

Роковой инцидент случился во время установки оборудования — тяжелая металлическая труба сорвалась с высоты, нанеся рабочему смертельные травмы. В родном селе Верхние Киги состоялась церемония прощания с погибшим. Без отца остались трое маленьких детей.

"Самый добрый и светлый человек" — так отзываются о нем близкие.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Подросток и мужчина получили ожоги при работе с резаком в Башкирии

Читайте также:

Подросток и мужчина получили ожоги при работе с резаком в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район несчастный случай
Читайте также

Рухнуло и убило: в Уфе раскрыли подробности гибели строителя на объекте
Человек и закон в Башкирии
Рухнуло и убило: в Уфе раскрыли подробности гибели строителя на объекте
Строитель разбился насмерть на объекте в Уфе
Происшествия в Башкирии
Строитель разбился насмерть на объекте в Уфе
В Гострудинспекции Башкирии сообщили новые подробности гибели работников стройки
Происшествия в Башкирии
В Гострудинспекции Башкирии сообщили новые подробности гибели работников стройки
В Башкирии на стройке погиб каменщик, сорвавшись с 9 этажа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на стройке погиб каменщик, сорвавшись с 9 этажа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok