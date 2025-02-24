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Пьяный лихач без прав устроил смертельное ДТП в Башкирии и сбежал

Пьяный лихач без прав устроил смертельное ДТП в Башкирии и сбежал

21:12, 24 фев 2025

В селе Раевский Альшеевского района Башкирии произошло трагическое ДТП со смертельным исходом. По информации республиканского ГИБДД, авария случилась в ночь на 23 февраля на улице Кирова.

Водитель Ford Mondeo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречку и протаранил ВАЗ-2110. После столкновения 26-летний виновник аварии скрылся с места происшествия, бросив умирающего водителя "десятки". 21-летний парень получил тяжелейшие травмы и скончался утром следующего дня.

Полиция быстро вычислила и задержала беглеца. Выяснилось, что местный житель ранее был лишен водительских прав. Медицинское освидетельствование показало запредельное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,979 мг/л.

В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека. Подозреваемый задержан и находится под стражей. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Альшеевский район дтп в Альшеевском районе
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