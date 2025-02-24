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В Башкирии курильщик едва не сгорел в собственной квартире

В Башкирии курильщик едва не сгорел в собственной квартире

21:24, 24 фев 2025

В Туймазинском районе Башкирии произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. По информации республиканского МЧС, происшествие случилось 24 февраля в деревне Субханкулово.

Возгорание началось в однокомнатной квартире на пятом этаже. Огонь и едкий дым быстро распространились по верхним этажам. Спасатели действовали оперативно — эвакуировали семерых жильцов, среди которых был один ребенок. Еще тридцать человек успели покинуть здание самостоятельно.

В очаге пожара находился 40-летний владелец квартиры. Мужчину обнаружили в сильно задымленном помещении с серьезными ожогами конечностей. Его срочно доставили в больницу.

На место происшествия прибыли четыре пожарные машины и десять спасателей. Им удалось быстро локализовать возгорание — огонь успел повредить пять квадратных метров жилой площади.

Дознаватели МЧС рассматривают версию, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. В ведомстве в очередной раз напомнили о правилах безопасного курения: использовать пепельницу с водой, не курить в нетрезвом состоянии и установить пожарный извещатель — он может спасти жизнь, если человек уснет с зажженной сигаретой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Туймазинский район пожар в Туймазинском районе
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