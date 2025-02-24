В Уфе разыскивают педофила-рецидивиста: подозреваемый дважды сидел за изнасилования

21:33, 24 фев 2025

Правоохранительные органы Башкирии разыскивают 50-летнего мужчину по подозрению в совершении развратных действий в отношении 9-летней девочки. Инцидент произошел 20 февраля в Уфе на улице Блюхера. По данным источников, основным подозреваемым является уроженец Учалинского района, ранее судимый за изнасилования и мошенничество.

По информации источников, около 10 часов утра 20 февраля подозреваемый заманил девочку в комнату общежития под предлогом помощи больной бабушке. После совершения действий сексуального характера мужчина скрылся. Он угрожал жертве распространением видеозаписи среди ее друзей, если она расскажет о случившемся родителям.

Несмотря на угрозы, девочка сообщила о произошедшем. Сейчас она находится в состоянии шока, с ней работают психологи. Из-за пережитого стресса ребенок путается в показаниях относительно деталей происшествия.

Предполагаемый преступник, 50-летний Салават Г. (имя изменено), имеет богатую криминальную биографию, сообщает издание КП-Уфа. По словам его земляка Ильгама Ф., первый срок подозреваемый получил сразу после армии за изнасилование, хотя односельчанам говорил о случайном убийстве в пьяной драке.

Позже мужчина был осужден за мошенничество Кировским районным судом Уфы на 1 год и 8 месяцев с отбыванием в колонии особого режима. После освобождения он совершил еще одно тяжкое преступление - удерживал и насиловал 18-летнюю девушку, приковав ее к батарее. Жертве удалось спастись, выпрыгнув с четвертого этажа. За это преступление Салават получил 14,5 лет лишения свободы.

В родном селе Салават запомнился странным поведением. Односельчане отмечали его чрезмерное дружелюбие и тягу к общению. Он активно участвовал в общественной жизни, посещал культурные мероприятия и занимался спортом. При этом вел себя несвойственно своему возрасту, по-детски наивно.

В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его в районе Центрального рынка Уфы на стоянке такси. Правоохранительные органы продолжают поиски преступника. В родном селе подозреваемого не видели.

Официального подтверждения причастности Салавата к преступлению пока не получено. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети