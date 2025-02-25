Водитель без прав устроил массовое смертельное ДТП в Башкирии

13:40, 25 фев 2025

Смертельная авария произошла сегодня утром на трассе Бакалы-Верхнеяркеево в Илишевском районе Башкирии. О трагедии на 49-м километре дороги сообщил глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов в своём Telegram.

36-летний водитель без прав на Toyota Land Cruiser нарушил правила обгона. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz. За рулём малолитражки была 40-летняя женщина — она скончалась на месте происшествия.

На этом последствия не закончились. После первого столкновения неуправляемый внедорожник задел ещё и Chevrolet Lacetti под управлением 47-летней автомобилистки. По счастливой случайности и она, и виновник аварии не пострадали.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают полиция и спасатели. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Нарушителю на внедорожнике грозит уголовная ответственность.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ