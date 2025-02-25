Подросток в Башкирии убил собутыльника из-за оскорблений родителей

18:23, 25 фев 2025

В Стерлитамаке произошло убийство — 17-летний парень зарезал 40-летнего мужчину, оскорбившего его семью. Трагедия случилась вечером на квартирной вечеринке на улице Шафиева, сообщает СУ СКР по Башкирии.

Компания из трёх человек распивала алкоголь, пока взрослый собутыльник не начал оскорблять родителей школьника. Тогда подросток схватил нож и нанес обидчику 21 удар. После расправы юноша выбежал на улицу и избавился от улики, выбросив нож в речку.

Третий участник застолья не промолчал и сразу сообщил в полицию. Правоохранители оперативно задержали преступника. Теперь парень окажется под стражей — его уже отправили в СИЗО по обвинению в убийстве. Впереди — суд и серьезный приговор.

Автор: Семен Подгорный