В Башкирии пожарные спасли 69-летнего мужчину из горящей квартиры в Нефтекамске

13:28, 26 фев 2025

Минувшей ночью, 26 февраля, пожарные вытащили из огненного плена пенсионера в селе Энергетик под Нефтекамском. Пламя охватило однушку на втором этаже пятиэтажки, сообщили в республиканском МЧС.

Спасатели ворвались в задымлённую квартиру и обнаружили там 69-летнего мужчину, который уже наглотался дыма. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию — медики диагностировали тяжёлое отравление продуктами горения. Из соседних квартир огнеборцы также эвакуировали 11 человек, надев на них спасательные маски и выведя по лестницам.

Укротить огненную стихию удалось довольно быстро — пожар потушили на площади 6 кв.м. На борьбу с пламенем бросили 13 бойцов и 4 единицы техники.

Дознаватели МЧС уже расследуют, выясняя причины ЧП. По предварительной версии, пенсионер мог сам устроить пожар во время курения.

В республике за прошедшие сутки пожарные потушили ещё 12 возгораний, а также один раз выезжали помогать пострадавшим в автомобильной аварии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ