В Башкирии новобрачные погибли по пути в аэропорт

17:25, 26 фев 2025

В воскресенье, 16 февраля, на 217-м километре трассы Уфа-Оренбург произошла трагическая авария, унесшая жизни супружеской пары, направлявшейся в свадебное путешествие. Как сообщает дорожная полиция, их автомобиль Opel Astra столкнулся с туристическим автобусом в условиях сильнейшей метели.

В Башкирии в тот день разыгралась непогода. Видимость на дорогах стремилась к нулю — сплошная белая пелена застилала глаза водителям. С раннего утра в регионе происходили массовые аварии. На одном участке трассы Уфа-Оренбург зафиксировали ДТП с участием сразу 20 автомобилей. Сотрудники ГАИ весь день вынужденно перекрывали движение на магистралях, призывая автомобилистов воздержаться от дальних поездок.

К вечеру казалось, что обошлось без жертв, пока полиция не опубликовала информацию о единственном смертельном происшествии за сутки.

Столкновение иномарки с автобусом Yutong, перевозившим десять пассажиров из Уфы в Кумертау, было настолько сильным, что Opel буквально деформировало и отбросило с дороги. Пассажиры автобуса не пострадали, а вот находившиеся в легковушке 60-летний водитель и его 50-летняя супруга погибли мгновенно. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Погибшими оказались Сергей Шитов и Элата Орлова из Оренбургской области — пара, недавно связавшая себя узами брака и направлявшаяся в долгожданное свадебное путешествие на турецкий курорт, сообщает КП-Уфа.

Сергей был не просто обычным человеком — сын известного триатлониста Владимира Шитова, он сам являлся частью спортивной элиты. С шести лет плавал, потом увлекся велоспортом. В 16 лет выиграл чемпионат Казахстана по плаванию, а спустя пару лет получил звание мастера спорта по велогонкам. В конце 80-х вместе с отцом они стали пионерами триатлона в нашей стране, участвовали в сложнейших соревнованиях Ironman. Кроме того, Сергей был приверженцем горных лыж и дайвинга.

«Он и его отец — настоящие легенды. Они стояли у истоков триатлона в стране, когда никто даже не знал, что это такое», — поделился с изданием «АиФ-Уфа» друг погибшего Михаил.

Элата вошла в жизнь Сергея недавно. О своей избраннице он рассказывал только самым близким — многие знакомые даже не знали её имени. Именно Сергей настоял на свадьбе, но семейное счастье оказалось трагически коротким.

«Они решили обойтись без пышного торжества и вместо этого отправиться в свадебное путешествие. Элата так ждала эту поездку, была счастлива, что едет за границу с любимым человеком. Никаких дурных предчувствий у неё не было, — рассказала знакомая Элаты. — В тот день никуда ехать не стоило, но путёвки были уже на руках...».

По всей видимости, пара планировала вылететь в Турцию из Уфы, до которой им оставалось преодолеть около 200 километров.

Новобрачных похоронили 19 февраля. На прощание с Элатой деньги собирали её друзья и коллеги.

«В тот роковой день она вместе со своей второй половинкой ехала навстречу новой, как была уверена, счастливой жизни... Судьба распорядилась иначе. Их потеря невосполнима. Какие слова сейчас найти? Возможно ли это?» — скорбит коллега погибшей.

По словам знакомых, Элата была удивительно обаятельным, умным и интеллигентным человеком. Всегда позитивная и вечно молодая душой, она жила под девизом, закрепленным на странице в социальных сетях: «Мне всегда восемнадцать — всё остальное стаж!».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети