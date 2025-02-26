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В Башкирии мать задушила младенца, пока отец спал

В Башкирии мать задушила младенца, пока отец спал

19:21, 26 фев 2025

В башкирском городе Благовещенске 27-летняя мать задушила свою шестимесячную дочь. Преступление произошло в ночь на 18 февраля, о чем сообщают в региональной прокуратуре. Женщина уже арестована, следственные органы начали расследование.

Тиканье часов, тишина ночной квартиры и пронзительный детский плач. Обычная картина для семьи с младенцем. Но в эту февральскую ночь всё пошло не так. 27-летняя Анна (имя изменено) не выдержала. Малышка никак не успокаивалась, громко рыдала, а измотанная мать, вместо того чтобы укачать дочь, сорвалась. В ярости она начала давить на крошечное тельце руками, пока детский плач не стих навсегда.

Самое ужасное — рядом, на соседней кровати, мирно спали муж и старший сын. Никто из них даже не проснулся. Ни от плача, ни от внезапно наступившей тишины.

После содеянного Анна просто легла спать. Утром, увидев бездыханное тело дочки в кроватке, женщина позвонила своей матери и рассказала о случившемся. Бабушка тут же вызвала скорую и полицию.

На допросе молодая мать пыталась оправдаться послеродовой депрессией и усталостью. Девочка, по словам знакомых семьи, родилась недоношенной, имела проблемы со здоровьем. Но это не помешало следователям возбудить уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

"Наше третье маленькое такое счастье" — такой трогательной подписью сопровождалось последнее фото Анны с новорожденной дочкой в социальных сетях. Глядя на их аккаунты, никогда не подумаешь, что в этой семье могла случиться такая трагедия.

Николай (имя изменено) и Анна выглядели образцовой парой, пишет КП-Уфа. Старшие дети — трехлетний сын и двухлетняя дочь — всегда опрятны, улыбчивы. Соседи в шоке: женщина была спокойной, воспитанной, в школе училась на отлично.

"Все случилось в порыве агрессии, она не осознавала, что делала!" — уверяет знакомая семьи.

Но есть и другие мнения.

"Не понимаю, как может женщина, мать поднять руку на своего ребенка. Никаких оправданий быть не может. Где был муж, где родители? Почему никто не помог ей?" — возмущается местная жительница Инга Н.

Однако источник, близкий к следствию, рассказал, что благополучный фасад скрывал неприглядную действительность. Оказывается, Анна ранее была судима за распространение наркотиков, а её муж давно не работает официально.

Самое тревожное — при осмотре тела погибшей малышки эксперты обнаружили не только следы удушения, но и ссадины, следы побоев. Что еще страшнее — подобные отметины нашлись и на телах старших детей.

Сейчас старшие дети находятся под присмотром родственников, а их мать — в следственном изоляторе на ближайшие два месяца. Анна и её защитник просили о домашнем аресте, подчеркивая положительные характеристики и наличие малолетних детей. Но суд был непреклонен.

Следователи назначили комплекс экспертиз, включая психолого-психиатрическую. Ключевой вопрос — действительно ли в момент убийства женщина находилась в состоянии аффекта или просто пытается избежать сурового наказания.

"В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики", — подчеркнули в СК региона.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благовещенск убийство
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