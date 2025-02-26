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Двое рыбаков сутки провели в заснеженном лесу Башкирии при -20 градусах

Двое рыбаков сутки провели в заснеженном лесу Башкирии при -20 градусах

21:43, 26 фев 2025

Двое рыбаков из Башкирии провели более суток в заснеженном лесу при -20°C после того, как их снегоходы застряли в сугробах. Происшествие случилось 25-26 февраля в районе водопада Атыш. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Тревогу забила жена одного из пропавших, позвонившая спасателям в ночь на 26 февраля. По её словам, 54-летний муж с приятелем отправились на рыбалку ещё утром 25-го, выехав в сторону деревни Михайловка.

Уфимский поисково-спасательный отряд МЧС выдвинулся на поиски и к 14:00 обнаружил горе-рыбаков за водопадом Атыш в Белорецком районе. Мужчины не пострадали, несмотря на экстремальные условия — их техника увязла в снегу, а сотовая связь в этой местности отсутствовала.

Спасательная операция завершилась успешно — медицинская помощь рыбакам не потребовалась, и их благополучно доставили домой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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