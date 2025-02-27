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В Башкирии водитель кроссовера сбил девушку, пытаясь проскочить на желтый

В Башкирии водитель кроссовера сбил девушку, пытаясь проскочить на желтый

09:49, 27 фев 2025

В башкирском городе Нефтекамске водитель кроссовера устроил ДТП с пострадавшим пешеходом, пытаясь проскочить на желтый свет. О происшествии сообщает телеграм-канал "Видеодозор".

Лихач решил, что успеет пересечь перекрёсток, хотя горел уже желтый. Одновременно седан заканчивал левый поворот. Уходя от столкновения, водитель кроссовера вылетел на тротуар, протаранил столб и сбил девушку, ждавшую разрешающего сигнала.

Пострадавшая отделалась испугом и незначительными травмами. Медики осмотрели её и разрешили вернуться домой. А вот любителю скорости теперь придётся отвечать перед законом.

Водитель без прав устроил массовое смертельное ДТП в Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Нефтекамск дтп в Нефтекамске
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