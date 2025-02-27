В Башкирии водитель кроссовера сбил девушку, пытаясь проскочить на желтый
09:49, 27 фев 2025
В башкирском городе Нефтекамске водитель кроссовера устроил ДТП с пострадавшим пешеходом, пытаясь проскочить на желтый свет. О происшествии сообщает телеграм-канал "Видеодозор".
Лихач решил, что успеет пересечь перекрёсток, хотя горел уже желтый. Одновременно седан заканчивал левый поворот. Уходя от столкновения, водитель кроссовера вылетел на тротуар, протаранил столб и сбил девушку, ждавшую разрешающего сигнала.
Пострадавшая отделалась испугом и незначительными травмами. Медики осмотрели её и разрешили вернуться домой. А вот любителю скорости теперь придётся отвечать перед законом.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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