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В Уфе 20-летний пассажир Mitsubishi пострадал в ДТП с Lada Granta

В Уфе 20-летний пассажир Mitsubishi пострадал в ДТП с Lada Granta

10:50, 27 фев 2025

Вчера на Трамвайной улице в Уфе столкнулись два автомобиля — пострадал 20-летний пассажир. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ГИБДД города.

Всё произошло днём 26 февраля. 45-летний водитель на Ладе Гранте решил повернуть на Уфимское шоссе, но не рассчитал манёвр. Не пропустив встречный автомобиль, он столкнулся прямо с Mitsubishi Lancer.

В результате столкновения пострадал только молодой пассажир иномарки. Медики осмотрели парня и, убедившись, что травмы несерьёзные, отправили домой на восстановление. Водители обеих машин не получили травм.

Сотрудники ГИБДД уже начали расследование — выясняют все обстоятельства происшествия.

Автоинспекция в очередной раз напоминает: безопасность — дело общее. Увидели нарушение правил на дороге? Сообщайте на горячую линию МВД Башкирии: 8 (347) 279-32-92 или в телеграм-бот @GIBDD_02bot.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ Уфы Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/6252322/
Теги: Уфа дтп в уфе
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