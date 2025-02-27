В Башкирии пожарный извещатель помог избежать пожара в жилом доме

10:54, 27 фев 2025

Сегодня ночью, 27 февраля, в селе Богданово Стерлибашевского района Башкирии произошло происшествие, которое могло закончиться трагедией. Морозильная камера внезапно загорелась в доме спящих хозяев. Об инциденте сообщает Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Хозяева крепко спали, когда их бытовая техника решила устроить огненное представление. Но вместо трагедии — счастливый финал. Небольшое устройство на потолке подняло такой громкий звук, что домочадцы мигом вскочили с кроватей.

Автономный пожарный извещатель, который семья сама установила, оказался настоящим спасителем этой ночи. Пока хозяева приходили в себя, на место уже спешили сотрудники добровольной пожарной команды.

Пожарные быстро справились с разгоревшейся морозилкой. Дом почти не пострадал — только техника-виновница отправилась на утилизацию.

Спасатели в очередной раз напоминают: небольшое устройство с громким сигналом — это не просто полезный прибор, а реальная защита вашего жилища. Такой "невидимый страж" может спасти не только имущество, но и жизни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС