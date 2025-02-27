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В Башкирии женщина с переохлаждением найдена в садовом домике после пропажи

В Башкирии женщина с переохлаждением найдена в садовом домике после пропажи

15:30, 27 фев 2025

В четверг, 27 февраля, спасатели обнаружили пропавшую женщину в одном из садовых домиков вблизи массива «Азикеевские рукава» в Белорецком районе Башкирии. Информацию об успешном завершении поисковой операции предоставила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

Женщина заблудилась в районе садового товарищества. Оперативно отреагировавшие на вызов сотрудники ГК ЧС нашли её живой, но с признаками переохлаждения. Пострадавшую передали полицейским.

В связи с инцидентом спасатели выступили с напоминанием о мерах безопасности при вылазках на природу. Перед походом необходимо проинформировать родственников о своём маршруте и планируемом времени возвращения. Следует заряжать мобильный телефон и брать с собой базовый набор выживания: нож, компас, спички и фонарик. При планировании длительного пребывания в лесу рекомендуется запастись едой, питьём и необходимыми медикаментами, учитывая своё физическое состояние и здоровье.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район поиск
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