В Уфе на инструктора бассейна завели дело после спасения тонущего 15-летнего кадета

19:55, 27 фев 2025

В спортцентре имени Римы Баталовой в Уфе чуть не утонул 15-летний кадет во время обычного занятия по физкультуре. Парень, не умевший плавать, несмотря на выданное спецснаряжение, начал уходить под воду.

Тренер бассейна молниеносно среагировал — вытащил подростка и приступил к оказанию первой помощи. Кадета доставили в больницу в тяжёлом состоянии, сообщает Shot.

Но вместо благодарности инструктор получил уголовное дело. Следователи начали проверку по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших тяжкий вред здоровью. Спасителю грозит до 6 лет тюрьмы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео