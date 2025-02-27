В Уфе на инструктора бассейна завели дело после спасения тонущего 15-летнего кадета
19:55, 27 фев 2025
В спортцентре имени Римы Баталовой в Уфе чуть не утонул 15-летний кадет во время обычного занятия по физкультуре. Парень, не умевший плавать, несмотря на выданное спецснаряжение, начал уходить под воду.
Тренер бассейна молниеносно среагировал — вытащил подростка и приступил к оказанию первой помощи. Кадета доставили в больницу в тяжёлом состоянии, сообщает Shot.
Но вместо благодарности инструктор получил уголовное дело. Следователи начали проверку по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших тяжкий вред здоровью. Спасителю грозит до 6 лет тюрьмы.
Читайте также:Туристка сломала позвоночник на экскурсии в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Туристка сломала позвоночник на экскурсии в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе Башкирии муж облил супругу горючей жидкостью и поджег
Происшествия в Башкирии
Кадет из Уфы рассказал о дедовщине в интернате
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасатели 6 часов высвобождали застрявшего в бассейне ребенка