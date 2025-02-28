В Башкирии «Шкода» столкнулась с микроавтобусом «Луидор»
20:41, 28 фев 2025
В селе Уразметово Альшеевского района Башкирии сегодня, 28 февраля, произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом на улице Мира. Водитель Skoda Rapid при выезде с обочины не рассчитал манёвр — автомобиль задел борт проезжавшей мимо ГАЗели «Луидор». Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.
39-летний водитель иномарки был доставлен в больницу, пассажиры маршрутки не пострадали.
Сотрудники дорожной полиции уже работают на месте происшествия — проводят стандартную проверку и выясняют обстоятельства аварии. Все детали инцидента будут установлены в ходе расследования.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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