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В Башкирии «Шкода» столкнулась с микроавтобусом «Луидор»

В Башкирии «Шкода» столкнулась с микроавтобусом «Луидор»

20:41, 28 фев 2025

В селе Уразметово Альшеевского района Башкирии сегодня, 28 февраля, произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом на улице Мира. Водитель Skoda Rapid при выезде с обочины не рассчитал манёвр — автомобиль задел борт проезжавшей мимо ГАЗели «Луидор». Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

39-летний водитель иномарки был доставлен в больницу, пассажиры маршрутки не пострадали.

Сотрудники дорожной полиции уже работают на месте происшествия — проводят стандартную проверку и выясняют обстоятельства аварии. Все детали инцидента будут установлены в ходе расследования.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Альшеевский район дтп в Альшеевском районе
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