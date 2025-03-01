Неисправность электропроводки привела к гибели пожилого мужчины в Башкирии

19:14, 01 мар 2025

В ночь на 28 февраля в селе Лебяжий Уфимского района Башкирии огонь полностью уничтожил частный дом на улице Центральной, внутри которого находился 72-летний хозяин. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Башкортостан.

Возгорание началось с домашнего имущества, но пламя молниеносно охватило всё строение. Несмотря на быстрый приезд пожарных расчётов, спасти пожилого мужчину не удалось — его тело обнаружили при тушении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты МЧС. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки или оборудования.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ