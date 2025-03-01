Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Неисправность электропроводки привела к гибели пожилого мужчины в Башкирии

Неисправность электропроводки привела к гибели пожилого мужчины в Башкирии

19:14, 01 мар 2025

В ночь на 28 февраля в селе Лебяжий Уфимского района Башкирии огонь полностью уничтожил частный дом на улице Центральной, внутри которого находился 72-летний хозяин. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Башкортостан.

Возгорание началось с домашнего имущества, но пламя молниеносно охватило всё строение. Несмотря на быстрый приезд пожарных расчётов, спасти пожилого мужчину не удалось — его тело обнаружили при тушении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты МЧС. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки или оборудования.

В Башкирии пожарный извещатель помог избежать пожара в жилом доме

Читайте также:

В Башкирии пожарный извещатель помог избежать пожара в жилом доме
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфимский район пожар в Уфимском районе
Читайте также

В Аскинском районе Башкирии в огне погибли двое мужчин
Происшествия в Башкирии
В Аскинском районе Башкирии в огне погибли двое мужчин
В Башкирии при пожаре погиб 69-летний хозяин дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре погиб 69-летний хозяин дома
В сгоревшем деревянном доме в Башкирии пожарные нашли труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В сгоревшем деревянном доме в Башкирии пожарные нашли труп мужчины
Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok