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В Красноярске совершил экстренную посадку самолет летевший в Уфу

В Красноярске совершил экстренную посадку самолет летевший в Уфу

22:32, 01 мар 2025

Борт, летевший из Красноярска в Уфу, подал сигнал о неисправности основных авиагоризонтов в 10:44.

Капитан принял решение развернуть судно обратно в аэропорт вылета. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В 11:17 самолет благополучно приземлился в Красноярске. Пассажиры и экипаж не пострадали.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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