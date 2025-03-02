Гонщик упал под мотоцикл соперника на чемпионате России по мотогонкам на льду в Уфе

19:25, 02 мар 2025

На стадионе «Строитель» в Уфе во время четвертого этапа командного чемпионата России по мотогонкам на льду произошел инцидент с участием двух спортсменов. Игорь Кононов из Стерлитамака упал под мотоцикл Дмитрия Колтакова из Кургана во время 11-го заезда соревнований.

Момент падения попал в прямую трансляцию мероприятия 2 марта. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, Кононова увезли на машине скорой помощи. На кадрах видно, как спортсмена уносят с трассы на носилках.

Инцидент произошел во время заезда между командами «Мега-Лада» из Тольятти и «ЦТВС имени С. Щербинина» из Каменск-Уральского, за которые выступали Кононов и Колтаков соответственно. На момент публикации новости команды не предоставили официальных комментариев по поводу случившегося.

Стоит отметить, что для Игоря Кононова это не первый подобный инцидент. В прошлом году на чемпионате России он также упал с мотоцикла при схожих обстоятельствах, получив сложный перелом, потребовавший хирургического вмешательства и последующей реабилитации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети