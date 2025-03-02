Мотогонщик Игорь Кононов получил серьезные травмы на соревнованиях в Уфе

21:43, 02 мар 2025

Российский мотогонщик Игорь Кононов получил серьезные травмы во время соревнований по гонкам на льду в Уфе. Об этом сообщается в официальной группе Speedway Russia в социальной сети "ВКонтакте".

По данным источника, у спортсмена диагностированы переломы крестца и позвонка, а также повторный перелом в области, где ранее проводилась операция. Инцидент произошел, когда Кононов упал под колеса мотоцикла соперника во время заезда.

В сообщении отмечается, что неврологические функции спортсмена сохранены, и чувствительность в ногах присутствует. При необходимости Игоря Кононова могут перевести в республиканскую больницу для дальнейшего лечения.

Ранее в той же группе была опубликована предварительная информация о состоянии гонщика, где сообщалось о переломе позвоночника и проблемах с тазом. Точная степень тяжести травм на тот момент была неизвестна.

Игорь Кононов является профессиональным мотогонщиком, специализирующимся на гонках на льду. Подобные соревнования считаются одними из самых опасных в мотоспорте из-за сложных погодных условий и высоких скоростей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Speedway Russia