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Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Уфе

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Уфе

09:38, 03 мар 2025

В Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Утром 3 марта на улице Гвардейской легковой автомобиль "Лада Приора" столкнулся с припаркованным грузовиком "Daf". В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель "Лады Приоры" допустил столкновение с грузовиком, который был припаркован на правой стороне дороги. Удар оказался настолько сильным, что водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения причин аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа ДТП Уфа
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