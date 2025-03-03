Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Уфе

09:38, 03 мар 2025

В Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Утром 3 марта на улице Гвардейской легковой автомобиль "Лада Приора" столкнулся с припаркованным грузовиком "Daf". В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель "Лады Приоры" допустил столкновение с грузовиком, который был припаркован на правой стороне дороги. Удар оказался настолько сильным, что водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения причин аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ