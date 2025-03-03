Женщина погибла при столкновении легковушки с грузовиком в Башкирии

14:14, 03 мар 2025

В Бирском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Столкновение грузовика и легкового автомобиля привело к гибели пассажирки и травмам водителя легковушки.

Авария случилась утром 3 марта 2025 года на пересечении улиц Кольцевой и Республиканской в городе Бирске. По предварительным данным Госавтоинспекции, 22-летний водитель грузовика "Скания" проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Hyundai IX35" под управлением 62-летнего местного жителя.

В результате ДТП 62-летняя пассажирка "Hyundai" скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Назначен ряд экспертиз для установления точных обстоятельств происшествия.

Читайте также: Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Уфе

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео