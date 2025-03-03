Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП под фурой в Уфе

20:20, 03 мар 2025

В Уфе произошло смертельное ДТП: 29-летний мужчина за рулем Lada Priora врезался в стоящий на обочине грузовик. Инцидент случился утром 3 марта на улице Гвардейской. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Трагедия случилась ранним утром понедельника в столице Башкортостана. Легковой автомобиль на высокой скорости влетел под припаркованную фуру, в результате чего водитель погиб на месте происшествия. Машина получила серьезные повреждения.

По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стала потеря управления транспортным средством. Однако обстоятельства происшествия вызвали бурное обсуждение среди местных жителей. Многие отмечают, что участок дороги, где произошло ДТП, хорошо освещен, и не заметить крупногабаритный грузовик было практически невозможно.

Часть комментаторов предполагает, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Другие считают, что мужчина отвлекся на мобильный телефон. Некоторые знакомые погибшего даже выдвинули версию о преднамеренном характере происшествия.

Как стало известно КП-Уфа, незадолго до аварии водитель "Приоры" привлек внимание местных жителей своим поведением. По словам очевидцев, мужчина около пяти часов утра начал шумно ездить по двору. Обеспокоенные соседи вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели территорию, но не обнаружили нарушителя.

Одна из местных жительниц рассказала, что стала свидетельницей трагедии. По ее словам, автомобиль сначала остановился на светофоре, а затем резко ускорился и врезался в припаркованную фуру. Женщина тут же сообщила о случившемся в полицию.

Погибший водитель, 29-летний Владислав Г., был единственным сыном у матери. Мужчина состоял в браке, но детей у пары не было. Соседи и знакомые характеризуют его как вежливого и доброжелательного человека, всегда готового прийти на помощь.

"Молодой парень, хороший, вежливый, всегда улыбался. Не было такого, чтобы прошел и не поздоровался, не спросил, как дела", - вспоминает одна из соседок погибшего.

Друзья и близкие Владислава тяжело переживают утрату. В социальных сетях появились многочисленные сообщения с соболезнованиями и воспоминаниями о погибшем.

"Друг, брат, ты будешь всегда в нашей памяти. Таким, каким ты был", - написал один из друзей Владислава.

Точные обстоятельства и причины трагедии пока неизвестны. Следственные органы проводят проверку по факту ДТП. Специалистам предстоит выяснить, что именно привело к столь печальному исходу: техническая неисправность автомобиля, ошибка водителя или иные факторы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети