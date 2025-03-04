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Мужчина погиб при пожаре в металлическом вагончике в Башкирии

Мужчина погиб при пожаре в металлическом вагончике в Башкирии

14:44, 04 мар 2025

В деревне Никифарово Альшеевского района Башкирии рано утром произошел пожар, сообщило региональное управление МЧС.

Возгорание охватило металлический вагончик, где проживал 64-летний сельчанин. После ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего.

По предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета. Обстоятельства выясняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Альшеевский район пожар в Альшеевском районе
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