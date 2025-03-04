Мужчина погиб при пожаре в металлическом вагончике в Башкирии
14:44, 04 мар 2025
В деревне Никифарово Альшеевского района Башкирии рано утром произошел пожар, сообщило региональное управление МЧС.
Возгорание охватило металлический вагончик, где проживал 64-летний сельчанин. После ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего.
По предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета. Обстоятельства выясняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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