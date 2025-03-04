Суд вынес приговор участникам массовой драки на рынке в Уфе

15:01, 04 мар 2025

В суде Уфы огласили приговор трем мужчинам, замешанным в крупной потасовке на рынке Орджоникидзевского района. Инцидент, произошедший осенью 2023 года, начался как словесный спор между двумя посетителями рынка, но вскоре перерос в ожесточённую драку с применением оружия, камней, палок и даже биты.

Как уточнила республиканская прокуратура, один из участников конфликта нанёс удар топором по голове оппонента, причинив тяжкий вред здоровью.

В результате столкновения все фигуранты получили телесные повреждения. Несмотря на явные доказательства, обвиняемые свою вину не признали. Суд назначил им наказание от 3,5 до 12 лет строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный