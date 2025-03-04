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В Дюртюлинском районе Башкирии произошла авария на трассе М-7

В Дюртюлинском районе Башкирии произошла авария на трассе М-7

20:19, 04 мар 2025

В Дюртюлинском районе Башкортостана произошло столкновение двух легковых автомобилей. Инцидент случился 4 марта на федеральной трассе М-7 неподалеку от села Куккуяново. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Автоматизированная система «Эра-Глонасс» мгновенно зафиксировала аварию и направила сигнал в соответствующие службы. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета по ЧС. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали отечественная Lada Granta и французский Renault Logan. Для предотвращения возможного возгорания специалисты обесточили аккумулятор одного из поврежденных транспортных средств.

В результате столкновения никто не пострадал. Представители экстренной службы напомнили автомобилистам о важности мониторинга погодных условий. Они призвали водителей воздерживаться от поездок при неблагоприятных метеорологических явлениях, таких как сильный ветер, гололедица и обильные снегопады.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Дюртюлинский район дтп в Дюртюлинском районе
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