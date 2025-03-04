В Башкирии пожарные эвакуировали женщину из горящей квартиры
20:27, 04 мар 2025
В башкирском городе Бирске вспыхнул пожар в жилом помещении. Инцидент произошел 4 марта в однокомнатной квартире, расположенной на цокольном этаже двухэтажного строения. Об этом сообщает пресс-центр республиканского МЧС.
Огонь охватил бытовые предметы и мебель. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили в задымленном пространстве 54-летнюю хозяйку. Женщину оперативно эвакуировали и передали медикам. С диагнозом интоксикация продуктами горения пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Пятеро жильцов успели покинуть жилище до прибытия спасательных бригад. Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров.
Точная причина пожара не установлена.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии курильщик едва не сгорел в собственной квартире
Происшествия в Башкирии
В Октябрьском неизвестный поджег коридор многоэтажки, есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
Женщину госпитализировали в реанимацию после пожара в Башкирии