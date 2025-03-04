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В Башкирии пожарные эвакуировали женщину из горящей квартиры

В Башкирии пожарные эвакуировали женщину из горящей квартиры

20:27, 04 мар 2025

В башкирском городе Бирске вспыхнул пожар в жилом помещении. Инцидент произошел 4 марта в однокомнатной квартире, расположенной на цокольном этаже двухэтажного строения. Об этом сообщает пресс-центр республиканского МЧС.

Огонь охватил бытовые предметы и мебель. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили в задымленном пространстве 54-летнюю хозяйку. Женщину оперативно эвакуировали и передали медикам. С диагнозом интоксикация продуктами горения пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пятеро жильцов успели покинуть жилище до прибытия спасательных бригад. Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров.

Точная причина пожара не установлена.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бирск пожар в Бирске
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