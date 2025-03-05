Авария на трассе в Башкирии: погибла пассажирка Chery Tiggo

21:05, 05 мар 2025

В Благовещенском районе Башкортостана произошла смертельная авария. На 32-м километре трассы Уфа — Янаул столкнулись "Лада Гранта" и "Чери Тигго".

По данным ГИБДД, водитель отечественного автомобиля, выехав на встречную полосу, спровоцировал лобовое столкновение. В результате происшествия погибла 30-летняя пассажирка китайского кроссовера. Водитель и пассажир "Лады" получили травмы и были госпитализированы.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ