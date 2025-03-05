Авария на трассе в Башкирии: погибла пассажирка Chery Tiggo
21:05, 05 мар 2025
В Благовещенском районе Башкортостана произошла смертельная авария. На 32-м километре трассы Уфа — Янаул столкнулись "Лада Гранта" и "Чери Тигго".
По данным ГИБДД, водитель отечественного автомобиля, выехав на встречную полосу, спровоцировал лобовое столкновение. В результате происшествия погибла 30-летняя пассажирка китайского кроссовера. Водитель и пассажир "Лады" получили травмы и были госпитализированы.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств аварии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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