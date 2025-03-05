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Пропавшая в Уфе 15-летняя девушка нашлась в Сибири

Пропавшая в Уфе 15-летняя девушка нашлась в Сибири

21:16, 05 мар 2025

В Башкортостане официально прекращены поиски 15-летней школьницы из Уфы, пропавшей 30 января. Девушка, некоторое время поддерживавшая связь с матерью после ухода из дома, внезапно перестала выходить на контакт.

Обеспокоенная мать обратилась за помощью к волонтерам и полиции. Поисковики сразу предположили, что подросток мог покинуть республику. Их догадки подтвердились в середине февраля, когда девушка сама позвонила матери и сообщила, что находится сейчас в Сибири.

Свой неожиданный поступок юная уфимка объяснила личными мотивами.

Телефон отключен, связь потеряна: волонтёры просят помощи в поисках 15-летней уфимки

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа поиск в Уфе
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